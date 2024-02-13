На аеродромі "Саки" в окупованому Криму спалахнула пожежа: що відомо

В окупованому Криму на аеродромі "Саки" спалахнула пожежа. Як повідомляє "Кримський вітер", неподалік біля осередку пожежі знаходиться стоянка військової техніки, передає УНН.

"На аеродромі "Саки" в Новофедорівці сьогодні була пожежа... Неподалік знаходиться стоянка військової техніки та майданчик РЛС. Зазначимо, що у військових частинах випадкові пожежі зазвичай бувають лише влітку, коли багато сухостію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "Кримський вітер" оприлюднив знімки із супутника NASA.

Жовтою точкою на карті показано місце влучення за командним пунктом 6 січня.

У двох районах окупованого Криму пролунали вибухи