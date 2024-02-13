У двох районах окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві кажуть. що від сили подекуди у навіть трусилися шибки у вікнах. Про це пише Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.

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Про вибухи повідомляють мешканці Джанкойського та Красногвардійського району.

Від цього ж вибуху тремтіли шибки у Красногвардійському районі. Що і де вибухнуло, поки що незрозуміло - йдеться у дописі.

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