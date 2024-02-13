У двох районах окупованого Криму пролунали вибухи
Київ • УНН
У двох районах окупованого Криму пролунали вибухи, місцеві жителі повідомили, що в деяких місцях потрясло вікна. Причина вибухів досі невідома.
У двох районах окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві кажуть. що від сили подекуди у навіть трусилися шибки у вікнах. Про це пише Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
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Про вибухи повідомляють мешканці Джанкойського та Красногвардійського району.
Від цього ж вибуху тремтіли шибки у Красногвардійському районі. Що і де вибухнуло, поки що незрозуміло
Знищення російської станції РЛС в Криму підірвало потенціал російської авіації - британська розвідка 10.02.24, 12:02 • 32483 перегляди