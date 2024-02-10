Знищення російської станції РЛС в Криму підірвало потенціал російської авіації - британська розвідка
Київ • УНН
Аналітики впевнені, що через знищення РЛС збільшиться залежність і навантаження на парк літаків А-50, а також дедалі вичерпніший резерв навченого персоналу
31 січня Україна атакувала аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, що може погіршити здатність росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні. Також знищення станції РЛС в Криму збільшить залежність і навантаження на парк літаків А-50, а також пілотів. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як йдеться у звіті, 31 січня Україна завдала удару по російській авіабазі "Бельбек" у Криму, в результаті чого було знищено бункер РЛС, що майже напевно погіршить здатність росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні.
Аналітики зазначають, що через знищення РЛС збільшиться залежність і навантаження на парк літаків А-50, а також дедалі вичерпніший резерв навченого персоналу, доступного для керування повітряними операціями.
Російська повітряна доктрина значною мірою покладається на наземні станції управління, такі як станція в Бельбеку, для координації своїх повітряних засобів, зокрема винищувачів. Це особливо поширено під час поточних бойових дій, коли повітряний простір стає дедалі складнішим і суперечливим
Окрім того, аналітики наголошують, що майже напевно, що російські пілоти та наземний персонал зараз страждають від бойової втоми через вимоги українських операцій.
Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки чи прорахунку
Нагадаємо
31 січня Україна вдарила по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. Було уражено щонайменше три російські літаки.