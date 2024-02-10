Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

31 января Украина атаковала аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, что может ухудшить способность россии координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе. Также уничтожение станции РЛС в Крыму увеличит зависимость и нагрузку на парк самолетов А-50, а также пилотов. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как говорится в отчете, 31 января Украина нанесла удар по российской авиабазе "Бельбек" в Крыму, в результате чего был уничтожен бункер РЛС, что почти наверняка ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе.

Аналитики отмечают, что из-за уничтожения РЛС увеличится зависимость и нагрузка на парк самолетов А-50, а также все более исчерпывающий резерв обученного персонала, доступного для управления воздушными операциями.

Российская воздушная доктрина в значительной степени полагается на наземные станции управления, такие как станция в Бельбеке, для координации своих воздушных средств, в частности истребителей. Это особенно распространено во время текущих боевых действий, когда воздушное пространство становится все более сложным и противоречивым - говорится в отчете.

Кроме того, аналитики отмечают, что почти наверняка, что российские пилоты и наземный персонал сейчас страдают от боевой усталости из-за требований украинских операций.

Любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму почти наверняка усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета - добавляют в разведке.

Напомним

31 января Украина ударила по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. Было поражено по меньшей мере три российских самолета.