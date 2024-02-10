Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  124765 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  143660 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  134182 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  186631 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  223447 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  197627 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  182062 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  203294 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  201830 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206997 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 10:02  •  14197 просмотра

Read in English

Аналитики уверены, что из-за уничтожения РЛС увеличится зависимость и нагрузка на парк самолетов А-50, а также все более исчерпывающий резерв обученного персонала

31 января Украина атаковала аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, что может ухудшить способность россии координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе. Также уничтожение станции РЛС в Крыму увеличит зависимость и нагрузку на парк самолетов А-50, а также пилотов. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как говорится в отчете, 31 января Украина нанесла удар по российской авиабазе "Бельбек" в Крыму, в результате чего был уничтожен бункер РЛС, что почти наверняка ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе.

Аналитики отмечают, что из-за уничтожения РЛС увеличится зависимость и нагрузка на парк самолетов А-50, а также все более исчерпывающий резерв обученного персонала, доступного для управления воздушными операциями.

Российская воздушная доктрина в значительной степени полагается на наземные станции управления, такие как станция в Бельбеке, для координации своих воздушных средств, в частности истребителей. Это особенно распространено во время текущих боевых действий, когда воздушное пространство становится все более сложным и противоречивым

- говорится в отчете.

Кроме того, аналитики отмечают, что почти наверняка, что российские пилоты и наземный персонал сейчас страдают от боевой усталости из-за требований украинских операций.

Любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму почти наверняка усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета

- добавляют в разведке.

Напомним

31 января Украина ударила по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. Было поражено по меньшей мере три российских самолета.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
ukrainaУкраина
Знищення російської станції РЛС в Криму підірвало потенціал російської авіації - британська розвідка
Destruction of russian radar station in Crimea undermined russian aviation potential - British intelligence
Новости по теме

Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

Аналитики уверены, что из-за уничтожения РЛС увеличится зависимость и нагрузка на парк самолетов А-50, а также все более исчерпывающий резерв обученного персонала.

Война •   •  14197 просмотра
Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка

россияне пытаются взять под контроль пути обеспечения на Авдеевском направлении - Тарнавский

Украинские военные работают над удержанием контроля над логистическими маршрутами на Авдеевском направлении, поскольку российские войска сосредоточили там обстрелы с целью установления контроля над линиями снабжения.

Война •   •  16341 просмотра
россияне пытаются взять под контроль пути обеспечения на Авдеевском направлении - Тарнавский

НАТО должно подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетиями - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников быстрее развивать свою военную промышленность, чтобы подготовиться к возможному долгосрочному противостоянию с Россией.

Война •   •  19435 просмотра
НАТО должно подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетиями - Столтенберг

россияне попали по нефтебазе, а не АЗС: в полиции рассказали детали ночной атаки дронов на Харьковщину

российские беспилотники попали в нефтебазу в Харькове, вызвав пожар, в котором погибло 7 человек и повреждено много частных домов.

Война •   •  21524 просмотра
россияне попали по нефтебазе, а не АЗС: в полиции рассказали детали ночной атаки дронов на Харьковщину

В результате обстрела Харькова погибла многодетная семья

Российский обстрел Харькова вызвал пожар, в котором погибла семья из 5 человек, в том числе 3 детей, а в другом доме погибли муж и его жена.

Война •   •  23274 просмотра
В результате обстрела Харькова погибла многодетная семья

Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции

Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины своему французскому коллеге во время телефонного разговора, где они обсудили ситуацию на фронте и приоритеты.

Война •   •  22420 просмотра
Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции

Повреждены жилые дома и ЛЭП: россияне шесть раз обстреляли Донецкую область

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома и линия электропередач, информации о пострадавших за сутки не поступало.

Война •   •  21826 просмотра
Повреждены жилые дома и ЛЭП: россияне шесть раз обстреляли Донецкую область

Партизаны обнаружили в оккупированном Крыму РЛС врага и стоянку военной техники

Украинские партизаны разведали РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома.

Война •   •  21118 просмотра
Партизаны обнаружили в оккупированном Крыму РЛС врага и стоянку военной техники

Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает, что в то время как обстрелы в Донецкой и Николаевской областях нарушили электроснабжение в некоторых районах, электроэнергетическая система страны в целом имеет достаточную генерацию и остается сбалансированной и контролируемой.

Общество •   •  24028 просмотра
Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен

Черновицкие таможенники задержали водителя, который пытался контрабандным путем вывезти в Румынию 167 500 сигарет на сумму почти 12 миллионов гривен в бензовозе.

Криминал и ЧП •   •  18963 просмотра
Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен