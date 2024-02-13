В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы. Местные говорят. что от силы кое-где даже тряслись стекла в окнах. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

О взрывах сообщают жители Джанкойского и Красногвардейского района.

От этого же взрыва дрожали стекла в Красногвардейском районе. Что и где взорвалось, пока непонятно - говорится в заметке.

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