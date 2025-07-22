На 43-м году жизни умерла актриса театра Франко Анастасия Добрынина

На 43-м году жизни безвременно ушла из жизни актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Об этом сообщили в театре, передает УНН.

Детали

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате - на 43-м году жизни безвременно ушла из жизни актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Анастасия была неотъемлемой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - говорится в сообщении.

Причины смерти артистки не разглашаются.

Дополнение

Анастасия Добрынина - родилась 14 ноября 1982 года в Киеве. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого в 2004 году. С 2004 года работала в театре им. Ивана Франко.

Зрителям Анастасия Добрынина запомнилась яркими образами в разнообразных постановках: баба Палажка в "Кайдашевой семье", Фаншетта в "Свадьбе Фигаро", Мария в "Несравненном", Параскева Митровна в "Комедии на руинах" и другими ролями, ставшими неотъемлемой частью театрального репертуара.

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