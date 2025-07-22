На 43-му році життя померла акторка театру Франка Анастасія Добриніна

На 43-му році життя передчасно пішла у засвіти актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Про це повідомили в театрі, передає УНН.

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"З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату - на 43-му році життя передчасно пішла у засвіти актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль", - йдеться в повідомленні.

Причини смерті артистки не розголошуються.

Доповнення

Анастасія Добриніна - народилася 14 листопада 1982 року в Києві. Закінчила Національний університет театру, кіно та телебачення ім. І.Карпенка-Карого 2004 року. З 2004 року працювала в театрі ім. Івана Франка.

Глядачам Анастасія Добриніна запам'яталася яскравими образами в різноманітних постановках: баба Палажка в "Кайдашевій сім'ї", Фаншетта в "Весіллі Фігаро", Марія в "Незрівнянному", Параскева Митрівна в "Комедії на руїнах" та іншими ролями, що стали невід'ємною частиною театрального репертуару.

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