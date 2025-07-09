Помер легендарний композитор, Герой України Ігор Поклад

В Україні помер композитор, Герой України Ігор Поклад. Про це повідомила його дружина Світлана Поклад у середу, 9 липня, передає УНН.

От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу - йдеться у дописі.

Він помер у віці 84 роки.

Довідково

Ігор Поклад - український композитор та опермейстер, лауреат Шевченківської премії (1986), народний артист України (1997). У 2021 році був відзначений званням Герой України, а у 2024 році - Національна легенда України.

Серед написаних ним пісень - Два крила, Чарівна скрипка, Кохана, Дикі гуси, Тиха вода та інші.

У 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. У 2022 році пережив російську окупацію міста Ворзель у Київській області, де разом з дружиною тижнями жив у підвалі. Згодом його евакуювали разом з іншими мешканцями міста.

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