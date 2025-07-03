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Померла зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга

Київ • УНН

 • 421 перегляди

Українська акторка Тетяна Шеліга, відома за ролями у серіалах "Коли ми вдома" та "П’ять хвилин до метро", померла у віці 76 років. Її донька Анастасія Савицька-Шеліга повідомила про смерть матері, яка останнім часом перебувала у важкому стані.

Померла зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга

Відома українська акторка та зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга, яка останнім часом перебувала у важкому стані, пішла з життя. Жінці було 76 років.  Про смерть матері повідомила її донька Анастасія Савицька‑Шеліга у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами жінки, інформацію про дату та час прощання вона напише пізніше. 

"RIP (10.12.1948- 3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше", – написала жінка. 

Довідково

Тетяна Шеліга — заслужена артистка України, яка багато років присвятила сцені. Вона працювала у Севастопольському академічному російському драматичному театрі імені Анатолія Луначарського, а також у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Окрім театру, активно знімалася в кіно — зокрема, у серіалах "Коли ми вдома", "П’ять хвилин до метро" та багатьох інших стрічках.

Після початку повномасштабного вторгнення росії, акторка принципово відмовилася від російської мови й перейшла на українську.

У 2022 році Тетяна Леонардівна перенесла операцію на серці. Наприкінці квітня цього року, за словами її доньки, акторку почали мучити сильні болі в спині, а згодом вона вже не могла підводитися з ліжка. Весь цей час Тетяна перебувала в лікарні під опікою своїх близьких.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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