Померла зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга
Київ • УНН
Українська акторка Тетяна Шеліга, відома за ролями у серіалах "Коли ми вдома" та "П’ять хвилин до метро", померла у віці 76 років. Її донька Анастасія Савицька-Шеліга повідомила про смерть матері, яка останнім часом перебувала у важкому стані.
Відома українська акторка та зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга, яка останнім часом перебувала у важкому стані, пішла з життя. Жінці було 76 років. Про смерть матері повідомила її донька Анастасія Савицька‑Шеліга у Facebook, пише УНН.
Деталі
За словами жінки, інформацію про дату та час прощання вона напише пізніше.
"RIP (10.12.1948- 3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше", – написала жінка.
Довідково
Тетяна Шеліга — заслужена артистка України, яка багато років присвятила сцені. Вона працювала у Севастопольському академічному російському драматичному театрі імені Анатолія Луначарського, а також у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Окрім театру, активно знімалася в кіно — зокрема, у серіалах "Коли ми вдома", "П’ять хвилин до метро" та багатьох інших стрічках.
Після початку повномасштабного вторгнення росії, акторка принципово відмовилася від російської мови й перейшла на українську.
У 2022 році Тетяна Леонардівна перенесла операцію на серці. Наприкінці квітня цього року, за словами її доньки, акторку почали мучити сильні болі в спині, а згодом вона вже не могла підводитися з ліжка. Весь цей час Тетяна перебувала в лікарні під опікою своїх близьких.
У Львові помер український поет і дисидент Ігор Калинець28.06.25, 17:07 • 4474 перегляди