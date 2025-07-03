Умерла звезда сериала "Когда мы дома" Татьяна Шелига
Киев • УНН
Украинская актриса Татьяна Шелига, известная по ролям в сериалах "Когда мы дома" и "Пять минут до метро", умерла в возрасте 76 лет. Ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига сообщила о смерти матери, которая в последнее время находилась в тяжелом состоянии.
Известная украинская актриса и звезда сериала "Когда мы дома" Татьяна Шелига, которая в последнее время находилась в тяжелом состоянии, ушла из жизни. Женщине было 76 лет. О смерти матери сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига в Facebook, пишет УНН.
Детали
По словам женщины, информацию о дате и времени прощания она напишет позже.
"RIP (10.12.1948- 3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", – написала женщина.
Справка
Татьяна Шелига — заслуженная артистка Украины, которая много лет посвятила сцене. Она работала в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Луначарского, а также в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Кроме театра, активно снималась в кино — в частности, в сериалах "Когда мы дома", "Пять минут до метро" и многих других лентах.
После начала полномасштабного вторжения россии актриса принципиально отказалась от русского языка и перешла на украинский.
В 2022 году Татьяна Леонардовна перенесла операцию на сердце. В конце апреля этого года, по словам ее дочери, актрису начали мучить сильные боли в спине, а впоследствии она уже не могла подниматься с кровати. Все это время Татьяна находилась в больнице под опекой своих близких.
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