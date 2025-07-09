Умер легендарный композитор, Герой Украины Игорь Поклад

В Украине умер композитор, Герой Украины Игорь Поклад. Об этом сообщила его жена Светлана Поклад в среду, 9 июля, передает УНН.

Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста, за его бессмертную душу - говорится в сообщении.

Он умер в возрасте 84 лет.

Справка

Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер, лауреат Шевченковской премии (1986), народный артист Украины (1997). В 2021 году был отмечен званием Герой Украины, а в 2024 году - Национальная легенда Украины.

Среди написанных им песен - Два крыла, Волшебная скрипка, Любимая, Дикие гуси, Тихая вода и другие.

В 2014 году Поклад перенес несколько сложных операций. В 2022 году пережил российскую оккупацию города Ворзель в Киевской области, где вместе с женой неделями жил в подвале. Впоследствии его эвакуировали вместе с другими жителями города.

Напомним

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