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Умер легендарный композитор, Герой Украины Игорь Поклад

Киев • УНН

 • 819 просмотра

Украинский композитор, Герой Украины Игорь Поклад умер в возрасте 84 лет. Он был лауреатом Шевченковской премии и народным артистом Украины.

Умер легендарный композитор, Герой Украины Игорь Поклад

В Украине умер композитор, Герой Украины Игорь Поклад. Об этом сообщила его жена Светлана Поклад в среду, 9 июля, передает УНН.

Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста, за его бессмертную душу

- говорится в сообщении.

Он умер в возрасте 84 лет.

Справка

Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер, лауреат Шевченковской премии (1986), народный артист Украины (1997). В 2021 году был отмечен званием Герой Украины, а в 2024 году - Национальная легенда Украины.

Среди написанных им песен - Два крыла, Волшебная скрипка, Любимая, Дикие гуси, Тихая вода и другие.

В 2014 году Поклад перенес несколько сложных операций. В 2022 году пережил российскую оккупацию города Ворзель в Киевской области, где вместе с женой неделями жил в подвале. Впоследствии его эвакуировали вместе с другими жителями города.

Напомним

Украинская актриса Татьяна Шелига, известная по ролям в сериалах "Когда мы дома" и "Пять минут до метро", умерла в возрасте 76 лет. Ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига сообщила о смерти матери, которая в последнее время находилась в тяжелом состоянии.

Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и Доктор Дум, умер после продолжительной борьбы с раком05.07.25, 01:52 • 8155 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКультура
Киевская область
Украина
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