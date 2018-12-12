МИД предостерег украинцев во Франции в связи с терактом в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины распространило рекомендации гражданам Украины в связи с акциями массового протеста на территории Французской республики и терактом в центре Страсбурга. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает УНН.
“В связи с акциями массового протеста на территории Французской Республики и терактом, произошедшим 11 декабря 2018 года в центре Страсбурга, правоохранительными органами Франции принимаются меры по обеспечению повышенной безопасности и контроля”, — говорится в сообщении.
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Учитывая проведение французскими правоохранительными органами в городе Страсбург специальной операции на государственной границе Франции временно усилен личный и паспортный контроль.
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездку во Францию, придерживаться следующих действий:
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- проявлять бдительность и осмотрительность во время пребывания в местах повышенного риска и скопления людей (рождественские ярмарки, уличные представления, концертные площадки, аэропорты, вокзалы, места религиозного культа, известные исторические памятники);
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- выполнять все законные указания и рекомендации сил безопасности и местных властей;
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- быть готовыми к проверке представителями правоохранительных органов документов и транспортных средств, личного контроля;
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- иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
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- постоянно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации, актуальные угрозы и меры безопасности в месте пребывания.
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“В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, рекомендуем гражданам Украины обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону круглосуточной ”горячей линии“: +
Напомним, 21 ноября МИД порекомендовал украинцам воздержаться от поездок во Францию.
17 ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения налогов на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года. Они получили название “желтых жилетов” из-за цвета спецодежды на дорогах, который протестующие избрали символом своей акции. В ходе протестов были задержаны 2000 человек.
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10 декабря Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации объявил о чрезвычайном экономическом положении.
Как сообщал УНН, 11 декабря в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По меньшей мере, были убиты три человека и ранены 12. По предварительным данным, подозреваемый стрелок, 29-летний житель Страсбурга с исламскими корнями, объявлен в розыск.
МИД Украины сообщил, что украинцев среди пострадавших нет.