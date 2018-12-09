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Протести “жовтих жилетів” спричинили кризу в економіці Франції

Київ • УНН

 • 14740 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Протести “жовтих жилетів” завдали значної шкоди економіки Франції. Про це йдеться в статті ВВС, повідомляє УНН.

Протести “жовтих жилетів” спричинили кризу в економіці Франції

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Маре назвав ситуацію “кризою” як для суспільства, так і для демократії.

“Це катастрофа для торгівлі, це катастрофа для нашої економіки”, — сказав він під час відвідування магазинів в Парижі, які були пошкоджені під час протестів.

Особливо сильно постраждала столиця: розбиті вікна, спалені машини і розграбовані магазини.

“Вчора було завдано набагато більший збиток, ніж тиждень тому”, тому що суботні протести були більш розпорошені, повідомив місцевому радіо заступник мера Еммануель Грегуар.

Газета Le Parisien повідомила, що в столиці було спалено близько 50 автомобілів, а десятки підприємств були розграбовані.

У п’ятницю французька федерація роздрібної торгівлі повідомила агентству Reuters, що рітейлери втратили близько 1 млрд євро з тих пір, з початку протестів 17 листопада. Також було заявлено про зниження прибутку в ресторанах від 20 до 50%.

Є побоювання, що протести можуть призвести до падіння туризму. Париж відвідала рекордна кількість туристів у 2017 році — понад 40 мільйонів, повідомили в паризькому бюро туризму в минулому місяці. Однак через протести обмежено відвідування багатьох визначних пам’яток французької столиці.

Нагадаємо, кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту "жовтих жилетів" зросла до 1726 осіб.

Демонстранти з руху “жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні поспіль. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.

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