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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Протесты “желтых жилетов” повергли экономику Франции в кризис

Киев • УНН

 • 14740 просмотра

КИЕВ. 9  декабря. УНН. Протесты “желтых жилетов” нанесли значительный ущерб экономики Франции. Об этом говорится в статье ВВС, сообщает УНН.

Протесты “желтых жилетов” повергли экономику Франции в кризис

Министр финансов Франции Бруно Ле Маре назвал ситуацию “кризисом” как для общества, так и для демократии.

“Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики”, — сказал он во время посещения магазинов в Париже, которые были повреждены во время протестов.

Особенно сильно пострадала столица: разбиты окна, сожжены машины и разграблены магазины.

“Вчера был нанесен гораздо больший ущерб, чем неделю назад”, потому что субботние протесты были более рассеяны, сообщил местному радио заместитель мэра Эммануэль Грегуар.

Газета Le Parisien сообщила, что в столице было сожжено около 50 автомобилей, а десятки предприятий были разграблены.

В пятницу французская федерация розничной торговли сообщила агентству Reuters, что ритейлеры потеряли около 1 млрд евро с тех пор, с начала протестов 17 ноября. Также было заявлено о снижении прибыли в ресторанах от 20 до 50%.

Есть опасения, что протесты могут привести к падению туризма. Париж посетило рекордное количество туристов в 2017 году — более 40 миллионов, сообщили в парижском бюро туризма в прошлом месяце. Однако из-за протестов ограничено посещение многих достопримечательностей французской столицы.

Напомним, количество задержанных по всей Франции участников акций протеста "желтых жилетов" возросло до 1726 человек.

Демонстранты из движения "желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.

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