У Франції влада затримала понад 1700 “жовтих жилетів”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ країни Крістоф Кастанера, повідомляє УНН з посиланням телеканал BFM.
Наразі 1220 взяті під варту. Всього, як повідомив глава МВС Франції, в акціях непокори в суботу, 8 грудня, взяло участь понад 25 тисяч осіб. Тільки в Парижі було заарештовано 619 “жовтих жилетів”. Як повідомляє телеканал, не всі затримані підозрюються у вчиненні насильницьких дій.
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Демонстранти з руху “Жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.