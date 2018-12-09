Во Франции власти задержали более 1700 "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Кристоф Кастанера, сообщает УНН со ссылкой телеканал BFM.
Сейчас 1220 взяты под стражу. Всего, как сообщил глава МВД Франции, в акциях неповиновения в субботу, 8 декабря, приняли участие более 25 000 человек. Только в Париже был арестовано 619 "желтых жилетов". Как сообщает телеканал, не все задержанные подозреваются в совершении насильственных действий.
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Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.