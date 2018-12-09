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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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06:18 • 3704 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

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Во Франции власти задержали более 1700 "желтых жилетов"

Киев • УНН

 • 17440 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Кристоф Кастанера, сообщает УНН со ссылкой телеканал BFM.

Во Франции власти задержали более 1700 "желтых жилетов"

Сейчас 1220 взяты под стражу. Всего, как сообщил глава МВД Франции, в акциях неповиновения в субботу, 8 декабря, приняли участие более 25 000 человек. Только в Париже был арестовано 619 "желтых жилетов". Как сообщает телеканал, не все задержанные подозреваются в совершении насильственных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ рассказали о деятельности российских спецслужб в Европе

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.

Украинские Национальные Новости

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