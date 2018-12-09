В СБУ розповіли про діяльність російських спецслужб в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Службі Безпеки України заявили, що російські спецслужби планують організувати провокації в ряді країн Європи, а саме Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та інших. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.
“Радикали під прапорами так званої ДНР та під кураторством співробітників ФСБ і ГУ ГШ ЗС РФ складають „практичний іспит“. За спиною мирних мітингувальників(у Парижі під час масових акцій протестів "жовтих жилетів" - ред.) вони вдаються до організації безладів та актів насилля у Франції. Але за інформацією СБУ російські спецслужби мають організувати аналогічні провокації у Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та інших європейських країнах”, — йдеться у повідомленні прес-центру.
Окрім того, Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що для російської гібридної війни немає міжнародних кордонів.
“Міжнародні кордони не є перепоною для російської гібридної агресії. Брудними методами Кремль руйнує європейську стабільність, бо бачить у ній загрозу для себе”, — заявив Грицак.
Нагадаємо, у СБУ розповіли, що прапор "ДНР" під час протестів в Парижі розгорнули члени російських організацій, які фінансуються спецслужбами РФ.