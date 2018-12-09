В СБУ рассказали о деятельности российских спецслужб в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы планируют организовать провокации в ряде стран Европы, а именно Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Радикалы под флагами так называемой ДНР и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ составляют ”практический экзамен“. За спиной мирных митингующих (в Париже во время массовых акций протестов “желтых жилетов” — ред.). Они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но по информации СБУ российские спецслужбы организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах“, — говорится в сообщении пресс-центра.
Кроме того, Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что для российской гибридной войны нет международных границ.
“Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя”, — заявил Грицак.
Напомним, в СБУ рассказали, что флаг “ДНР” во время протестов в Париже развернули члены российских организаций, которые финансируются спецслужбами РФ.