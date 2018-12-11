Влада Франції розглядає стрілянину в Страсбурзі як теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Влада Франції розглядають стрілянину в Страсбурзі, як теракт. Про це інформує УНН із посиланням на телеканал BFM, який посилається на джерело в прокуратурі.
"Антитерористичний підрозділ прокуратури Парижа відкрило розслідування за фактом стрілянини в центрі Страсбурга", - йдеться у повідомленні телеканалу.
Нагадаємо, у вівторок, близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом) чоловік відкрив стрілянину неподалік від різдвяного ярмарку в центрі Страсбурга. Зараз частина міста оточена поліцією, на місце прибули військові. За даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в результаті стрілянини загинули двоє. Одинадцять людей отримали поранення, деякі з них знаходяться в критичному стані.
Затримати стрілка поки не вдалося. За даними телеканалу, злочинець, який влаштував стрілянину, був занесений в список підозрюваних в тероризмі. Відомості про нападника знаходяться в картотеці Головного управління внутрішньої безпеки. Йому 29 років, він є уродженцем Страсбурга.