Власти Франции рассматривает стрельбу в Страсбурге как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге, как теракт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFM, который ссылается на источник в прокуратуре.
"Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование по факту стрельбы в центре Страсбурга", - говорится в сообщении телеканала.
Напомним, во вторник, около 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени) человек открыл стрельбу недалеко от рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Сейчас часть города окружена полицией, на место прибыли военные. По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в результате стрельбы погибли двое. Одиннадцать человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Задержать стрелка пока не удалось. По данным телеканала, преступник, устроивший стрельбу, был занесен в список подозреваемых в терроризме. Сведения о нападающем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности. Ему 29 лет, он является уроженцем Страсбурга.