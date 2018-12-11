У Страсбурзі влаштували стрілянину, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У центрі Страсбурга сталася стрілянина. Як повідомляє Reuters, одна людина загинула і троє поранені, передає УНН.
"Одна людина загинула і троє отримали поранення у вівторок в результаті стрілянини в центрі Страсбурга", - йдеться у повідомленні.
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Також ЗМІ поширюють відеозапис, який був зроблений під час стрілянини.
Нагадаємо, у Флориді невідомий відкрив стрілянину біля магазину.