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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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У Страсбурзі влаштували стрілянину, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У центрі Страсбурга сталася стрілянина. Як повідомляє Reuters, одна людина загинула і троє поранені, передає УНН.

У Страсбурзі влаштували стрілянину, є жертви

"Одна людина загинула і троє отримали поранення у вівторок в результаті стрілянини в центрі Страсбурга", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У барі в Каліфорнії сталася масова стрілянина

Також ЗМІ поширюють відеозапис, який був зроблений під час стрілянини.

Нагадаємо, у Флориді невідомий відкрив стрілянину біля магазину.

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