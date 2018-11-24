ЗМІ: у Флориді невідомий відкрив стрілянину біля магазину

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Стрілянина була відкрита в п’ятницю, 23 листопада, ввечері поруч з магазином в місті Браунсвілл (штат Флорида), двоє людей вбиті, двоє поранені. Про це повідомила газета The Miami Herald, інформує УНН.

Поранені були госпіталізовані. Поліція почала розслідування у зв’язку з тим, що сталося.

Інформація про затримання підозрюваних в нападі поки не надходила.

Нагадуємо, під час розпродажів до “чорної п’ятниці” в торговому центрі американського штату Алабама сталася стрілянина, внаслідок чого один підліток загинув, ще двоє отримали поранення. За даними поліції, конфлікт між двома підлітками, зокрема одним 18-річним, переріс у стрілянину. Один підліток намагався втекти, однак був зупинений правоохоронцем. У зловмисника довелось стріляти, і він помер на місці події.

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