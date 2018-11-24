СМИ: во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Стрельба была открыта в пятницу, 23 ноября, вечером рядом с магазином в городе Браунсвилл (штат Флорида), два человека убиты, двое ранены. Об этом сообщила газета The Miami Herald, информирует УНН.
Раненые были госпитализированы. Полиция начала расследование в связи с тем, что произошло.
Информации о задержании подозреваемых в нападении пока не поступало.
Напоминаем, во время распродаж в “черную пятницу” в торговом центре американского штата Алабама произошла стрельба, в результате чего один подросток погиб, еще двое получили ранения. По данным полиции, конфликт между двумя подростками, в частности одним 18-летним, перерос в стрельбу. Один подросток пытался убежать, однако был остановлен стражем правопорядка. У злоумышленника пришлось стрелять, и он умер на месте происшествия.