"Чорна п'ятниця": в торговому центрі у США сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час розпродажів до “чорної п’ятниці” в торговому центрі американського штату Алабама сталася стрілянина, внаслідок чого один підліток загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Стрілянина сталася у четвер о 21:30 в торговому центрі Riverchase Galleria у місті Гувер, перемісті Бірмінгема.
За даними поліції, конфлікт між двома підлітками, зокрема одним 18-річним, переріс у стрілянину. Один підліток намагався втекти, однак був зупинений правоохоронцем. У зловмисника довелось стріляти, і він помер на місці події.
Другого підлітка госпіталізували у тяжкому стані. Також до лікарні доставили 12-річну дівчину, яка також була поранена внаслідок стрілянини. Її стан не відомий.
Торговий центр, який спеціально був відкритий до опівночі перед розпродажами “чорної п’ятниці”, закрили.
Як повідомляв УНН, 23 листопада у світі відзначають день відмови від покупок та день масових знижок та покупок “чорну п’ятницю”.
“Чорна п’ятниця” — п’ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Оскільки День подяки припадає на четвертий четвер листопада, “чорна п’ятниця” випадає в проміжок часу з 23 по 29 листопада.