"Чорна п'ятниця": в торговому центрі у США сталася стрілянина

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час розпродажів до “чорної п’ятниці” в торговому центрі американського штату Алабама сталася стрілянина, внаслідок чого один підліток загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.