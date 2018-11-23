"Черная пятница": в торговом центре в США произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время распродаж в "черной пятницы" в торговом центре американского штата Алабама произошла стрельба, в результате чего один подросток погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Стрельба произошла в четверг в 21:30 в торговом центре Riverchase Galleria в городе Гувер, пригороде Бирмингема.
По данным полиции, конфликт между двумя подростками, в частности одним 18-летним, перерос в стрельбу. Один подросток пытался убежать, однако был остановлен правоохранителем. В злоумышленника пришлось стрелять, и он умер на месте происшествия.
Второго подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили 12-летнюю девушку, которая также была ранена в результате стрельбы. Ее состояние не известно.
Торговый центр, который специально был открыт до полуночи перед распродажами "черной пятницы", закрыли.
Как сообщал УНН, 23 ноября в мире отмечают день отказа от покупок и день массовых скидок и покупок "черной пятници".
"Черная пятница" - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Поскольку День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.