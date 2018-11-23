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Сьогодні святкують "чорну п’ятницю" та день відмови від покупок

Сьогодні святкують "чорну п’ятницю" та день відмови від покупок

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні, 23 листопада, у світі святкують день відмови від покупок та день масових знижок та покупок "чорну п’ятницю", передає УНН.

"Чорна п'ятниця" — п'ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Оскільки День подяки припадає на четвертий четвер листопада, "чорна п'ятниця" випадає в проміжок часу з 23 по 29 листопада.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, на які знижки можуть розраховувати українці в "чорну п'ятницю" 

2018 року цей день припадає на 23 листопада.

Крім того, щороку в четверту п'ятницю листопада люди в багатьох країнах світу на добу відмовляються від будь-яких покупок, нагадуючи собі про те, що надмірне споживання - небезпечна тенденція.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 листопада, українці доєднаються до світового марафону в гонитві за знижками — у день, який у 60-ті роки минулого сторіччя у США охрестили “чорною п’ятницею”. А вже наступного дня Україна має присвятити вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком.

Найдешевшими продуктами в Україні залишаються картопля і крупи – ціни на них будуть зростати до кінця року.

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