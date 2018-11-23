Сегодня празднуют "черную пятницу" и день отказа от покупок

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102045 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107734 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143707 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140108 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134188 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127274 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167493 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141593 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня празднуют "черную пятницу" и день отказа от покупок

Сегодня празднуют "черную пятницу" и день отказа от покупок

Киев  •  УНН

 • 11704 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября, в мире отмечают день отказа от покупок и день массовых скидок и покупок "черную пятницу", передает УНН.

"Черная пятница" - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Поскольку День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

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2018 этот день приходится на 23 ноября.

Кроме того, ежегодно в четвертую пятницу ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление - опасная тенденция.

Напомним, в пятницу, 23 ноября, украинцы присоединятся к мировому марафону в погоне за скидками - в день, который в 60-е годы прошлого столетия в США окрестили "черной пятницей" . А уже на следующий день Украина должна посвятить чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом.

Самыми дешевыми продуктами в Украине остаются картофель и крупы - цены на них будут расти до конца года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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