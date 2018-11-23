Сегодня празднуют "черную пятницу" и день отказа от покупок

"Черная пятница" - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Поскольку День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

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2018 этот день приходится на 23 ноября.



Кроме того, ежегодно в четвертую пятницу ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление - опасная тенденция.

Напомним, в пятницу, 23 ноября, украинцы присоединятся к мировому марафону в погоне за скидками - в день, который в 60-е годы прошлого столетия в США окрестили "черной пятницей" . А уже на следующий день Украина должна посвятить чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.



В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом.



Самыми дешевыми продуктами в Украине остаются картофель и крупы - цены на них будут расти до конца года.