В Страсбурге устроили стрельбу, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В центре Страсбурга произошла стрельба. Как сообщает Reuters, один человек погиб и трое ранены, передает УНН.
"Один человек погиб и трое получили ранения во вторник в результате стрельбы в центре Страсбурга", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В баре в Калифорнии произошла массовая стрельба
Также СМИ распространяют видеозапись, которая была сделана во время стрельбы.
Напомним, во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина.