МЗС порекомендував українцям утриматись від поїздок до Франції

“У зв’язку з протестами „жовтих жилетів“ проти підвищення цін на пальне у Франції МЗС рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздку до Франції, виявляти підвищену пильність та обачність під час подорожей автомобільними шляхами країни, чітко виконувати вказівки та рекомендації сил безпеки і місцевої влади, бути готовими до перевірки документів та особистого контролю представниками правоохоронних органів, мати при собі документи, які посвідчують особу, відстежувати інформацію щодо заходів безпеки в місцях перебування, не брати участь у несанкціонованих акціях протесту, триматися подалі агресивно налаштованих учасників протестів”, — йдеться у попередженні МЗС.

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У прес-службі Міністерства посилаються на суворі правила у внутрішньому законодавстві країни з виконання поліцейської місії під час масових заходів, що супроводжуються насильницькими діями протестувальників.

“Законодавством Франції передбачені певні правила організації та проведення масових зібрань, надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків, перевірок транспортних засобів, затримання підозрілих осіб, а також значні штрафи за участь у несанкціонованих акціях протесту, блокуванні руху транспортних засобів, непокору представникам влади”, — наголосили у МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, рекомендуємо громадянам України звертатися до Посольства України у Франції за номером телефону:+33-143-06-07-37, e-mail: [email protected] або [email protected], або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38-044-238-16-57.

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17 листопада у Франції розпочались масові акції протесту проти підвищення податків на дизельне паливо і бензин з 1 січня 2019 року. Вони отримали назву "жовтих жилетів" через попереджувальний спецодяг на дорогах.

З початку заворушень загинули два учасника, 37-річний мотоцикліст і 63-річна жінка. Поранення отримали близько 550 осіб, 17 з них знаходяться у важкому стані.