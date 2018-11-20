У Франції під час протестів "жовтих жилетів" загинув мотоцикліст

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Мотоцикліст, який постраждав у Франції в понеділок у результаті ДТП, що сталася під час маніфестації “жовтих жилетів”, помер у вівторок увечері. Про це повідомляє УНН із посиланням на Agence France-Presse.