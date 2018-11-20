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У Франції під час протестів "жовтих жилетів" загинув мотоцикліст

У Франції під час протестів "жовтих жилетів" загинув мотоцикліст

Київ • УНН

 • 8694 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Мотоцикліст, який постраждав у Франції в понеділок у результаті ДТП, що сталася під час маніфестації “жовтих жилетів”, помер у вівторок увечері. Про це повідомляє УНН із посиланням на Agence France-Presse.

Інцидент стався рано вранці 19 листопада поблизу від міста Порт-ле-Валанс (департамент Дром, південний схід країни). Водій самоскида, який стояв у заторі, що виник через перекриття маніфестантами дороги, спробував розвернутися через розділову суцільну лінію.

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Цього не помітив мотоцикліст, який на значній швидкості проїжджав між рядами стояли автомобілів. Удар при зіткненні, за даними регіональної радіостанції France Bleu, “був великої сили”.

Постраждалий чоловік був у вкрай важкому стані доставлений у госпіталь найближчого великого міста — Валанс. За фактом події та загибелі людини розпочато розслідування.

Як раніше інформував УНН, масові акції протесту податоку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо почалися в суботу по всій території Франції і тривають уже четвертий день. Ініціаторами виступили у соціальних мережах жителі країни, а також ряд профспілок та політичних партій. Учасники маніфестацій називають себе “жовтими жилетами” — відповідно до кольору світловідбиваючої накидки, яку водіям належить надягати у небезпечних ситуаціях.

Уже в перший день маніфестацій загинула літня жінка, яку збила машина. Жінка-водій переплутала педалі газу і гальма в момент, коли автомобіль спробували затримати маніфестанти, які стали бити руками по даху та вікнам.

За даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, під час цих акцій постраждали більше 500 людей, 17 із них отримали важкі травми. У ряді місць поліція змушена була широко застосовувати сльозогінний газ, щоб розігнати маніфестантів. Всього в акціях протягом трьох днів брали участь 27 тисяч французів. За даними МВС, мали місце численні бійки між маніфестантами і водіями тих машин, яким ті перетинали дорогу.

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