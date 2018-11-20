Во Франции во время протестов "желтых жилетов" погиб мотоциклист
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Мотоциклист, пострадавший во Франции в понедельник в результате ДТП, которое произошло во время манифестации “желтых жилетов”, скончался во вторник вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
Инцидент произошел рано утром 19 ноября вблизи от города Порт-ле-Валанс (департамент Дром, юго-восток страны). Водитель самосвала, который стоял в пробке, возникшей из-за перекрытия манифестантами дороги, попытался развернуться через разделительную сплошную линию.
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Этого не заметил мотоциклист, который на значительной скорости проезжал между рядами автомобилей. Удар при столкновении, по данным региональной радиостанции France Bleu, “был большой силы”.
Пострадавший мужчина был в крайне тяжелом состоянии доставлен в госпиталь ближайшего крупного города — Валанс. По факту происшествия и гибели человека начато расследование.
Как ранее информировал УНН, массовые акции протеста налог на выбросы парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо начались в субботу по всей территории и продолжаются уже четвертый день. Инициаторами выступили в социальных сетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. Участники манифестаций называют себя “желтыми жилетами” — в соответствии с цветом светоотражающей накидки, которую водителям предстоит надевать в опасных ситуациях.
Уже в первый день манифестаций погибла пожилая женщина, которую сбила машина. Женщина-водитель перепутала педали газа и тормоза в момент, когда автомобиль попытались задержать манифестанты, которые стали бить руками по крыше и окнам.
По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, во время этих акций пострадали более 500 человек, 17 из них получили тяжелые травмы. В ряде мест полиция вынуждена была широко применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов. Всего в акциях в течение трех дней участвовали 27 тысяч французов. По данным МВД, имели место многочисленные драки между манифестантами и водителями тех машин, которым те пересекали дорогу.