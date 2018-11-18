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Протести у Франції: кількість постраждалих перевищила 400 осіб

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Франції кількість постраждалих під час акцій протесту проти підняття цін на бензин і зростання податків збільшилася до 409 осіб. Про це як повідомляє УНН розповів сьогодні міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер в ефірі радіостанції RTL.

“Всього в 2034 акціях взяли участь 287 710 протестувальників. При цьому постраждали 409, з них 14 перебувають у важкому стані. Серед поліцейських, жандармів і співробітників пожежної служби постраждали 28 осіб, деякі отримали важкі поранення”, - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про смерть одного з потерпілих в ході протестів.

Міністр розповів, про те, що в багатьох місцях акції протесту супроводжувалися розпиванням алкоголю, бійками і навіть різаниною. У столиці Франції маніфестанти навіть зробили спробу штурму будівлі Міністерства внутрішніх справ.

За словами Кастанера, в ніч з 17 на 18 листопада понад 3-х тисяч співробітників екстрених служб несли службу для протидії протизаконним діям маніфестантів. Зараз, за ​​даними міністра, акції тривають в 150 місцях. Учасники акцій перекривають для проїзду деякі ділянки французьких доріг.

До акцій протесту привело оголошення про підвищення з 1 січня 2019 року цін на бензин і дизельне паливо. Очікується, що вартість літра бензину зросте на 3, а дизеля — на 6,5 євроцента. Однією з причин зростання вартості палива є, запроваджений урядом, екологічний податок на викид парникових газів. Влада Франції заявили про наміри зберегти податок.

Як повідомляв УНН, учасники акцій протесту вибрали своїм опізнавальним знаком жилет жовтого кольору. Французькі ЗМІ вже охрестили маніфестантів “жовтими жилетами”.

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