Протести у Франції: кількість постраждалих перевищила 400 осіб

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Франції кількість постраждалих під час акцій протесту проти підняття цін на бензин і зростання податків збільшилася до 409 осіб. Про це як повідомляє УНН розповів сьогодні міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер в ефірі радіостанції RTL.