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Рейтинг Макрона поставив антирекорд у черговий раз

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона знову впав, досягши значення в 25%. Про це повідомляє УНН із посиланням на Journal du Dimanche.

Відзначається, що французький президент сподівався підняти свій рейтинг за рахунок меморіальних заходів у листопаді 2018 року, проте зіткнувся зі соціальним невдоволенням у вигляді руху “жовтих жилетів” — демонстрантів, які виступають проти зростання цін на бензин.

Крім того, за даними видання, відчутно впав рейтинг прем’єр-міністра Едуара Філіпа — він знизився на 7 п.п. до 34%.

Відзначається, що найбільш низьким рейтингом схвалення в історії П’ятої республіки мав Франсуа Олланд. У 2013 році його діяльність на посту схвалювали всього 20% французів.

Як раніше інформував УНН, акції протесту у Франції почалися після того, як місцевий уряд оголосив про намір із 1 січня 2019 року підняти ціну на бензин на три центи, а на дизельне паливо — на 6,5 цента. Однією зі складових зростання є податок на викид парникових газів, який вводиться урядом. Як заявив у середу прем’єр-міністр Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей збір, незважаючи на будь-які протести.

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