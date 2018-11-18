Рейтинг Макрона поставил антирекорд в очередной раз
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снова упал, достигнув значения в 25%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Journal du Dimanche.
Отмечается, что французский президент надеялся поднять свой рейтинг за счет мемориальных мероприятий в ноябре 2018 года, однако столкнулся с социальным недовольством в виде движения “желтых жилетов” — демонстрантов, выступающих против роста цен на бензин.
Кроме того, по данным издания, ощутимо упал рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа — он снизился на 7 п.п. до 34%.
Отмечается, что наиболее низким рейтингом одобрения в истории Пятой республики имел Франсуа Олланд. В 2013 году его деятельность на посту одобряли всего 20% французов.
Как ранее информировал УНН, акции протеста во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении с 1 января 2019 поднять цену на бензин на три цента, а на дизельное топливо — на 6,5 цента. Одной из составляющих роста налог на выброс парниковых газов, который вводится правительством. Как заявил в среду премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот сбор, несмотря на любые протесты.