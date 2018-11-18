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Протесты во Франции: число пострадавших превысило 400 человек

Протесты во Франции: число пострадавших превысило 400 человек

Киев  •  УНН

 • 11242 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во Франции число пострадавших в ходе акций протеста против поднятия цен на бензин и роста налогов увеличилось до 409 человек. Об этом как сообщает УНН рассказал сегодня министр внутренних дел Кристоф Кастанер в эфире радиостанции RTL.

“Всего в 2034 акциях приняли участие 287 710 протестующих. При этом пострадали 409, из них 14 находятся в тяжелом состоянии. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарной службы пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые ранения”, — сообщил министр.

Напомним, ранее сообщалось, о смерти одного из пострадавших в ходе протестов.

Министр рассказал, о том, что во многих местах акции протеста сопровождались распитием алкоголя, драками и даже поножовщиной. В столице Франции манифестанты даже предприняли попытку штурма здания Министерства внутренних дел.

По словам Кастанера, в ночь с 17 на 18 ноября более 3-х тысяч сотрудников экстренных служб несли службу для противодействия противозаконным действиям манифестантов. Сейчас, по данным министра, акции продолжаются в 150 местах. Участники акций перекрывают для проезда некоторые участки французских дорог.

К акциям протеста привело объявление о повышении с 1 января 2019 года цен на бензин и дизельное топливо. Ожидается, что стоимость литра бензина вырастет на 3, а дизеля — на 6,5 евроцента. Одной из причин роста стоимости топлива является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Власти Франция заявили о намерениях сохранить налог.

Как сообщал УНН, участники акций протеста выбрали свои отличительным знаком жилет желтого цвета. Французские СМИ уже окрестили манифестантов “желтыми жилетами”.

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