Стрілянина на Різдвяному ярмарку у Страсбургу: що відомо

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У вівторок ввечері в центрі французького міста Страсбург, де проходить Різдвяний ярмарок, почалася стрілянина. За оновленими на 2:20 за місцевим часом даними влади, відомо щонайменше про трьох убитих і 12 поранених. Стрілок, 29-річний житель Страсбурга, який, як повідомляється, відомий спілкуванням з місцевими ісламістськими колами, перебуває в розшуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFMTV.