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Стрілянина на Різдвяному ярмарку у Страсбургу: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У вівторок ввечері в центрі французького міста Страсбург, де проходить Різдвяний ярмарок, почалася стрілянина. За оновленими на 2:20 за місцевим часом даними влади, відомо щонайменше про трьох убитих і 12 поранених. Стрілок, 29-річний житель Страсбурга, який, як повідомляється, відомий спілкуванням з місцевими ісламістськими колами, перебуває в розшуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFMTV.

Стрілянина на Різдвяному ярмарку у Страсбургу: що відомо

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер у ніч з вівторка на середу, о 2:20 за місцевим часом, заявив, що три людини вбиті і 12 отримали поранення, в тому числі 6 - тяжкі. Міністр також зазначив, що нападник "дуже негативно відомий поліції у Франції і Німеччині". Як уточнює видання Le Parisien, нападник відомий фактами кримінальних правопорушень. Його спробували арештувати у вівторок зранку, але йому вдалося втекти.

Медіа показали фото страсбурзького нападника, якого назвали Шеккат Шаріф.

Після нападу влада підняла рівень національної системи Франції тривожного сповіщення про терористичну загрозу "Віжіпірат" до максимального "urgence attentat".

Близько 4:20 за місцевим часом міністерство внутрішніх справ скасувало попередження та запобіжні заходи в районі, де сталися постріли.

Хоча правоохоронці і працювали всю ніч, у тому числі шукаючи стрілка і, зокрема, перевіряючи оточення підозрюваного, зловмисника досі не знайшли. Близько 350 правоохоронців мобілізовано для проведення пошуків. Окрім того, залучені два вертольоти.

У середу Різдвяний ярмарок у Страсбурзі буде закритий, повідомив у Twitter мер міста. Заходи скасовані. Школи у Страсбурзі залишаються відкритими для прийому студентів, але заняття призупинено.

Влада в департаменті Нижній Рейн, адміністративним центром якого є місто Страсбург, заборонила збори і демонстрації в Страсбурзі до подальших повідомлень.

Le Parisien пише, що рух транспорту у Страсбурзі ускладнений через контрольні пункти поліції, які розмістили по місту.

На французько-німецькому кордоні - перевірки.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку з нападом у Парижі.

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