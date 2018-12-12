Стрельба на Рождественской ярмарке в Страсбурге: что известно

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFMTV.