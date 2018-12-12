Стрельба на Рождественской ярмарке в Страсбурге: что известно

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 83605 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 187653 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 146053 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 210645 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 255432 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214654 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247103 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208471 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 489343 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241560 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.3м/с
81%
Популярные новости

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 9412 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 7804 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 5910 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 4904 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 7890 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 267219 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 243048 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 328509 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 489346 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580617 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33870 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 210650 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79980 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76370 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81882 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Стрельба на Рождественской ярмарке в Страсбурге: что известно

Киев • УНН

 • 15221 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFMTV.

Стрельба на Рождественской ярмарке в Страсбурге: что известно

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ночь со вторника на среду, в 2:20 по местному времени, заявил, что три человека убиты и 12 получили ранения, в том числе 6 - тяжелые. Министр также отметил, что нападавший "очень негативно известный полиции во Франции и Германии". Как уточняет издание Le Parisien, нападавший известный фактам уголовных преступлений. Его попытались арестовать во вторник утром, но ему удалось бежать.

Медиа показали фото страсбургского стрелка, которого назвали Шеккат Шариф.

После нападения власти подняли уровень национальной системы Франции тревожного оповещения о террористической угрозе "Вижипират" до максимального "urgence attentat".

Около 4:20 по местному времени министерство внутренних дел отменило предупреждение и меры сдерживания в районе, где произошли выстрелы.

Хотя правоохранители и работали всю ночь, в том числе ища стрелка и, в частности, проверяя окружение подозреваемого, злоумышленника до сих пор не нашли. Около 350 правоохранителей мобилизованы для проведения поисков. Кроме того, привлечены два вертолета.

В среду Рождественская ярмарка в Страсбурге будет закрыта, сообщил в Twitter мэр города. Мероприятия отменены. Школы в Страсбурге остаются открытыми для приема студентов, но занятия приостановлены.

Власти в департаменте Нижний Рейн, административным центром которого является город Страсбург, запретила собрания и демонстрации в Страсбурге до дальнейших уведомлений.

Le Parisien пишет, что движение транспорта в Страсбурге затруднено из-за контрольных пунктов полиции, разместили по городу.

На французско-немецкой границе - проверки.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с нападением в Париже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63