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Макрон висловив співчуття у зв'язку з нападом у Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон висловив слова співчуття жертвам трагедії в Страсбурзі, де у вівторок ввечері злочинець відкрив стрілянину по перехожих. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку французького лідера у Twitter.

Макрон висловив співчуття у зв'язку з нападом у Парижі

“Вся солідарність нації адресована Страсбургу, жертвам і їх сім’ях”, — написав Макрон в Twitter відразу після завершення наради, яку він провів у кризовому штабі МВС Франції по ситуації в Страсбурзі.

Як повідомив телеканал BFMTV, французький лідер попрямував в Єлисейський палац.

Нарада тривала понад годину при закритих дверях. Слідом за Макроном із залу вийшов прем’єр-міністр Едуар Філіп і інші учасники зустрічі.

Нагадаємо, у вівторок, близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом) чоловік відкрив стрілянину неподалік від різдвяного ярмарку в центрі Страсбурга. Наразі частина міста оточена поліцією, на місце також прибули військові. За даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в результаті стрілянини загинули двоє. Одинадцять людей отримали поранення, деякі з них знаходяться в критичному стані. Затримати стрілка поки що не вдалося.

Додається, що влада Франції розглядають стрілянину в Страсбурзі, як теракт. За даними французьких ЗМІ, злочинець, який влаштував стрілянину, був занесений в список підозрюваних в тероризмі. Відомості про нападника знаходяться в картотеці Головного управління внутрішньої безпеки. Йому 29 років, він є уродженцем Страсбурга.

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