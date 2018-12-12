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Макрон выразил соболезнования в связи с нападением в Париже

Киев • УНН

 • 9599 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил слова соболезнования жертвам трагедии в Страсбурге, где во вторник вечером преступник открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу французского лидера в Twitter.

Макрон выразил соболезнования в связи с нападением в Париже

“Вся солидарность нации адресована Страсбург, жертвам и их семьях”, — написал Макрон в Twitter.

Напомним, во вторник, около 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени) человек открыл стрельбу недалеко от рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Сейчас часть города окружена полицией, на место также прибыли военные. По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в результате стрельбы погибли двое. Одиннадцать человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Задержать стрелка пока не удалось.

Добавляется, что власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге, как теракт. По данным французских СМИ, преступник, устроивший стрельбу, был занесен в список подозреваемых в терроризме. Сведения о нападающем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности. Ему 29 лет, он является уроженцем Страсбург.

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