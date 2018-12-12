МЗС застеріг українців у Франції у зв'язку з терактом у Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України поширило рекомендації громадянам України у зв'язку з акціями массового протесту на території Французської республіки та терактом у центрі Страсбурга. Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
“У зв’язку з акціями масового протесту на території Французької Республіки і терактом, що стався 11 грудня 2018 року в центрі Страсбурга, правоохоронними органами Франції вживаються заходи щодо забезпечення підвищеної безпеки та контролю”, — йдеться у повідомленні.
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З огляду на проведення французькими правоохоронними органами в місті Страсбург спеціальної операції на державному кордоні Франції тимчасово посилено особистий та паспортний контроль.
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздку до Франції, дотримуватись таких дій:
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- виявляти пильність та обачність під час перебування в місцях підвищеного ризику та скупчення людей (різдвяні ярмарки, вуличні вистави, концертні майданчики, аеропорти, вокзали, місця релігійного культу, відомі історичні пам’ятки);
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- виконувати всі законні вказівки і рекомендації сил безпеки та місцевої влади;
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- бути готовими до перевірки представниками правоохоронних органів документів і транспортних засобів, особистого контролю;
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- мати при собі документи, які посвідчують особу;
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- постійно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації, актуальні загрози та заходи безпеки в місці перебування.
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“У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, рекомендуємо громадянам України звертатися до Посольства України у Франції за номером цілодобової „гарячої лінії“:
Нагадаємо, 21 листопада МЗС порекомендував українцям утриматись від поїздок до Франції.
17 листопада у Франції розпочались масові акції протесту проти підвищення податків на дизельне паливо і бензин з 1 січня 2019 року. Вони отримали назву "жовтих жилетів" через колір попереджувального спецодягу на дорогах, який протестувальники обрали символом своєї акції. У ході протестів було затримано 2 тисячі осіб.
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10 грудня президент Франції Емманюель Макрон у телезверненні до нації оголосив про надзвичайний економічний стан.
Як повідомляв УНН, 11 грудня в центрі французького міста Страсбург, де проходить Різдвяний ярмарок, почалася стрілянина. Щонайменше, було вбито трьох осіб і поранено 12. За попередніми даними, ймовірний стрілок, 29-річний житель Страсбурга з ісламським корінням, оголошений у розшук.
МЗС України повідомило, що українців серед постраждалих немає.