Під час протестів у Парижі пошкодили табличку Українського культурного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Парижі пошкодили табличку Культурно-інформаційного центру при посольстві України у Франції біля входу у будівлю. Відповідну фотографію оприлюднив у Facebook користувач Володимир Шпиньов, передає УНН.
Вандалізм прокоментував народний депутат Володимир Ар'єв: "Жовті жилети воювали з банками, супермаркетами, магазинами-буржуінами і українським культурним центром в Парижі. Прямо так і бачу француза в жилеті, який з криком "sssuuqqqaaa!" лупить рогом в табличку. І занюхує рукавом".
Культурно-інформаційний центр України у Франції розташований у колишній приватній віллі на авеню Месін 22.
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