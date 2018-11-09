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Невідомі у Польщі осквернили українські могили

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. На кладовищі у селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство, Польща) знищено два пам’ятники над гробом українського священика та його родини. Про це з посиланням на “Наше слово”, яке видає Об’єднання українців у Польщі, повідомляє УНН.

Як повідомляє видання, ймовірно, знищення пам’ятників відбулося до Дня всіх Святих, коли жителі Польщі відвідують могили своїх близьких.

“Коли 1 листопада на кладовище у Фредрополі приїхали українці з Перемишля, щоб запалити лампадки на могилах, побачили, що деякі пам’ятники знищені”, — повідомила Марія Туцька, голова одного з відділів Об’єднання українців у Польщі (ОУП).

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Зазначається, що невідомі знищили могилу отця Івана Гнатищака. Священик до ІІ Світової війни був парохом греко-католицької парафії у селі Корманичі (3 км на південний схід від Фредрополя). Зловмисники перевернули елементи пам’ятника з прізвищем священика та членів сім’ї.

Крім того, повідомляється, що ОУП хоче подати заяву до прокуратури щодо цього факту.

Як повідомляв УНН, у січні 2017 року було виявлено осквернення польського цвинтаря на території заповідника “Биківнянські могили”.

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