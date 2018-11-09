Невідомі у Польщі осквернили українські могили

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На кладовищі у селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство, Польща) знищено два пам’ятники над гробом українського священика та його родини. Про це з посиланням на “Наше слово”, яке видає Об’єднання українців у Польщі, повідомляє УНН.