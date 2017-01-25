Польща надіслала ноту до МЗС України щодо осквернення польського цвинтаря у Биківні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Посольство Польщі в Україні надіслало ноту до Міністерства закордонних справ України з проханням розслідувати осквернення польського цвинтаря на території заповідника “Биківнянські могили”. Про це повідомила речник МЗС Польщі Йоанна Вайда у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Посольство Польщі в Україні направило до МЗС України ноту, в якій ми вимагаємо з’ясувати обставини і особи тих, хто осквернив польський військовий цвинтар у Биківні”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, невідомі обписали червоною фарбою монумент у заповіднику “Биківнянські могили”.
У Мінкульті повідомили, що червоною олійною фарбою обписані меморіальні стіни та центральний монумент на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму, польська стіна пам’яті та вхідна конструкція польського військового цвинтаря. Встановлена також спроба зруйнувати домкратом вхідну стелу на польській частині Меморіалу.