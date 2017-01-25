Польша направила ноту в МИД Украины по осквернению польского кладбища в Быковне

"Посольство Польши в Украине направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем выяснить обстоятельства и лица тех, кто осквернил польское военное кладбище в Быковне", - написала она.

Как сообщал УНН, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".

В Минкульте сообщили, что красной масляной краской исписаны мемориальные стены и центральный монумент в украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма, польская стена памяти и входная конструкция польского военного кладбища. Установлена ​​также попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части Мемориала.