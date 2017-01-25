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Польша направила ноту в МИД Украины по осквернению польского кладбища в Быковне

Польша направила ноту в МИД Украины по осквернению польского кладбища в Быковне

Киев • УНН

 • 12337 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Посольство Польши в Украине направило ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой расследовать осквернение польского кладбища на территории заповедника "Быковнянские могилы". Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Посольство Польши в Украине направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем выяснить обстоятельства и лица тех, кто осквернил польское военное кладбище в Быковне", - написала она.

Как сообщал УНН, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".

В Минкульте сообщили, что красной масляной краской исписаны мемориальные стены и центральный монумент в украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма, польская стена памяти и входная конструкция польского военного кладбища. Установлена ​​также попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части Мемориала.

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