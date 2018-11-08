Вандали у Коломиї осквернили хрести на польському цвинтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Невідомі сплюндрували бетонні хрести на цвинтарі у Коломиї в Івано-Франківській області, де поховані польські полонені періоду польсько-української війни 1918 року. В обласному управлінні Нацполіції заявили, що через це відкрито кримінальне провадження, передає УНН.
Як зазначають свідки, яких цитує Польське радіо, 27 жовтня на цвинтарі встановили 200 нових освячених хрестів. У ніч з 4 на 5 листопада невідомі повалили десятки нових пам’ятних знаків польським воякам. Декілька з них розтрощили. Представники польських організацій повідомили про акт вандалізму поліцію і Службу безпеки України, пише видання.
Міська влада Коломиї вже відновила частину хрестів та провела роботи з упорядкування.
Польська громада Коломиї наголосила, що міжконфесійних чи міжнаціональних конфліктів у місті немає. Місцеві припускають, що руйнування польських могил може бути провокацією.
Водночас у секторі комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області повідомили, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України, тобто, хуліганство, вчинене із грубим порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.
Наразі поліцейські проводять заходи зі встановлення осіб, причетних до вказаного злочину, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у Харкові священик роз’їжджав на джипі по могилах на одному із міських кладовищ, пошкодивши кілька надгробків.