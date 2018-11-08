Вандали у Коломиї осквернили хрести на польському цвинтарі

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Невідомі сплюндрували бетонні хрести на цвинтарі у Коломиї в Івано-Франківській області, де поховані польські полонені періоду польсько-української війни 1918 року. В обласному управлінні Нацполіції заявили, що через це відкрито кримінальне провадження, передає УНН.