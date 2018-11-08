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Вандалы в Коломые осквернили кресты на польском кладбище

Вандалы в Коломые осквернили кресты на польском кладбище

Киев  •  УНН

 • 10323 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Неизвестные осквернили бетонные кресты на кладбище в Коломые Ивано-Франковской области, где похоронены польские пленные периода польско-украинской войны 1918 года. В областном управлении Нацполиции заявили, что из-за этого открыто уголовное производство, передает УНН.

Как отмечают свидетели, которых цитирует Польское радио, 27 октября на кладбище установили 200 новых освященных крестов. В ночь с 4 на 5 ноября неизвестные повалили десятки новых памятных знаков польским воинам. Некоторые из них разбили. Представители польских организаций сообщили об акте вандализма в полицию и Службу безопасности Украины, пишет издание.

Городские власти Коломыи уже возобновили часть крестов и провели работы по благоустройству.

Польская община Коломыи подчеркнула, что межконфессиональных или межнациональных конфликтов в городе нет. Местные предполагают, что разрушение польских могил может быть провокацией.

В то же время в секторе коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть, хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному преступлению, и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, в Харькове священник разъезжал на джипе по могилам на одном из городских кладбищ, повредив несколько надгробий.

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