Неизвестные в Польше осквернили украинские могилы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство, Польша) уничтожены два памятника на могиле украинского священника и его семьи. Об этом со ссылкой на "Наше слово", которое издает Объединение украинцев в Польше, сообщает УНН.
Как сообщает издание, вероятно, уничтожение памятников произошло до Дня всех Святых, когда жители Польши посещают могилы своих близких.
"Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополи приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены", - сообщила Мария Туцкая, председатель одного из отделов Объединения украинцев в Польше (ОУП).
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Отмечается, что неизвестные уничтожили могилу отца Ивана Гнатищака. Священник во время Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи (3 км юго-восточнее Фредрополя). Злоумышленники перевернули элементы памятника с фамилией священника и членов семьи.
Кроме того, сообщается, что ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по данному факту.
Как сообщал УНН, в январе 2017 было обнаружено осквернение польского кладбища на территории заповедника "Быковнянские могилы".