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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106797 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113659 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151262 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145533 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136958 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128455 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171925 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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Неизвестные в Польше осквернили украинские могилы

Киев  •  УНН

 • 12530 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. На кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство, Польша) уничтожены два памятника на могиле украинского священника и его семьи. Об этом со ссылкой на "Наше слово", которое издает Объединение украинцев в Польше, сообщает УНН.

Как сообщает издание, вероятно, уничтожение памятников произошло до Дня всех Святых, когда жители Польши посещают могилы своих близких.

"Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополи приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены", - сообщила Мария Туцкая, председатель одного из отделов Объединения украинцев в ​​Польше (ОУП).

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Отмечается, что неизвестные уничтожили могилу отца Ивана Гнатищака. Священник во время Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи (3 км юго-восточнее Фредрополя). Злоумышленники перевернули элементы памятника с фамилией священника и членов семьи.

Кроме того, сообщается, что ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по данному факту.

Как сообщал УНН, в январе 2017 было обнаружено осквернение польского кладбища на территории заповедника "Быковнянские могилы".

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