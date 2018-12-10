Во время протестов в Париже повредили табличку Украинского культурного центра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Париже повредили табличку Культурно-информационного центра при посольстве Украины во Франции у входа в здание. Соответствующее фотографию опубликовал в Facebook пользователь Владимир Шпинев, передает УНН.
Вандализм прокомментировал народный депутат Владимир Арьев: "Желтые жилеты воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуины и украинским культурным центром в Париже. Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком "sssuuqqqaaa!" лупит рогом в табличку. И занюхивает рукавом".
Культурно-информационный центр Украины во Франции расположен в бывшей частной вилле на авеню Мессина 22.
Напомним, неизвестные в Польше осквернили украинские могилы.