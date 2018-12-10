Макрон пообіцяв “жовтим жилетам” не підвищувати податки і накинути 100 євро до зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Мінімальна заробітна плата у Франції в 2019 році підвищиться на 100 євро, а всі передбачені підвищення податків будуть скасовані. Про це під час промови до народу заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент УНН.
“Я не хочу миритись із такою неприйнятною поведінкою. Насправді це був гнів щодо певних податків. Ми передбачили анулювати всі підвищення податки, які були передбачені на початок наступного року”, - зазначив Макрон.
За словами Макрона, уряд Франції дуже бентежить те, що наразі певним сім’ям в країні не вистачає грошей, а пенсіонери, які працювали десятки років, мають незначні пенсії.
Півтора року уряд Макрона шукає відповідь на складні економічні виклики, зазначив президент, але так і не знайшов їх. Він зазначив, що хоче повністю змінити політичну систему в країні.
“Сьогодні я хочу оголосити про соціальне і економічне надзвичайне становище... В 2019 році мінімальна зарплата зросте на 100 євро. Якщо ви працюєте більше, то отримуватимете більше за додаткові години. Я хочу попросити усіх роботодавців виплатити всім 13-у зарплату. В наступному році ми також розглянемо підвищення пенсій”, — наголосив французький лідер.
Крім того, він зазначив, що найбагатші члени суспільства мають допомагати тим, хто найбільше цього потребує.
“Тому я маю повернутись до реформи податку на багатство. Що стосується тих зобов’язань, які я взяв перед виборами, цей податок був скасований. Тепер ми маємо його відновити”, — додав він.
Також він наголосив, що французькі підприємства мають сплачувати свої податки у Франції.
Як повідомляв УНН, у суботу, 8 грудня, у Франції пройшла четверта серія протестів руху "жовтих жилетів" в Парижі та інших містах. Акції протестів супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Кількість осіб, які взяли участь в акціях протесту в республіці, перевищила 136 тисяч. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб.