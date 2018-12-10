Макрон пообіцяв “жовтим жилетам” не підвищувати податки і накинути 100 євро до зарплати

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Мінімальна заробітна плата у Франції в 2019 році підвищиться на 100 євро, а всі передбачені підвищення податків будуть скасовані. Про це під час промови до народу заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент УНН.