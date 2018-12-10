Макрон пообещал "желтым жилетам" не повышать налоги и накинуть 100 евро к зарплате

"Я не хочу мириться с таким неприемлемым поведением. На самом деле это был гнев в отношении определенных налогов. Мы предусмотрели аннулировать все повышения налогов, предусмотренные на начало следующего года", - отметил Макрон.

По словам Макрона, правительство Франции очень смущает то, что сейчас определенным семьям в стране не хватает денег, а пенсионеры, которые работали десятки лет, имеют незначительные пенсии.

Полтора года правительство Макрона ищет ответ на сложные экономические вызовы, отметил президент, но так и не нашло. Он отметил, что хочет полностью изменить политическую систему в стране.

"Сегодня я хочу объявить о социальном и экономическом чрезвычайном положении ... В 2019 году минимальная зарплата вырастет на 100 евро. Если вы работаете больше, то будете получать больше за дополнительные часы. Я хочу попросить всех работодателей выплатить всем тринадцатую зарплату. В следующем году мы также рассмотрим повышение пенсий", - подчеркнул французский лидер.

Кроме того, он отметил, что богатые члены общества должны помогать тем, кто больше всего в этом нуждается.

"Поэтому я должен вернуться к реформе налога на богатство. Что касается тех обязательств, которые я взял перед выборами, этот налог был отменен. Теперь мы должны его восстановить", - добавил он.

Также он отметил, что французские предприятия должны платить свои налоги во Франции.

Как сообщал УНН, в субботу, 8 декабря, во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов" в Париже и других городах. Акции протестов сопровождались столкновениями с полицией. Количество лиц, принявших участие в акциях протеста в республике, превысило 136 000. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек.